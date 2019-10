Nicht alle Finanzdienstleister leiden gleichermaßen unter der aktuellen Niedrigzinsphase. Während Banken und Versicherungen ächzen, gibt es auch Unternehmen wie MLP, deren Geschäftsmodell relativ gut mit den widrigen Bedingungen klarkommt. Auch wenn der einstige Börsenstar der 90er Jahre (Höchstkurs 177 Euro) heute nur noch einen Bruchteil von damals wert ist, bietet die Aktie auf dem aktuellen Niveau interessante Perspektiven.

Denn das Geschäft von MLP stützt sich nur in sehr geringem Umfang auf Zinserträge. Den ganz überwiegenden Teil seiner Einnahmen (rd. 95 %) generiert das Unternehmen mit Provisionserträgen. Mit 545 Tsd. Privatkunden und 21 Tsd. Firmen- und institutionellen Kunden zählen die Wieslocher unter den Marken MLP, Feri, Domcura und TPC zu den führenden unabhängigen Vermittlern von Finanzprodukten in Deutschland. Beratungsschwerpunkte sind vor allem das Vermögensmanagement (33 % der Provisionserlöse), die Altersvorsorge (27 %) und Sachversicherungen (26 %), daneben in kleinerem Umfang auch Krankenversicherungen (7 %), Finanzierungen (3 %) und neuerdings Immobilien (3 %). Darüber hinaus betreibt der Konzern noch das Bankgeschäft, vornehmlich als Abwicklungsplattform für die eigene Kundschaft.

Damit wäre auch gleich eine wesentliche Stärke des Geschäftsmodells ...

