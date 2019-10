Zum Franken zeigt sich der Euro am Vormittag mehr oder weniger stabil knapp unter 1,10.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag etwas nachgegeben. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1026 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am Morgen. Zum Franken zeigt sich der Euro am Vormittag mehr oder weniger stabil. Mit 1,0990 notiert er knapp unter der am Freitag zurückeroberten Marke von 1,10. Der US-Dollar bewegt sich bei einem Stand von 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...