"Die Tochter des Vercingetorix" erscheint am 24. Oktober. Ab dann ist das gallische Dorf in Aufruhr: Die Tochter des berühmten gallischen Häuptlings Vercingetorix ist auf der Flucht vor den Römern.Berlin - 60 Jahre Comic-Geschichte und ein neues Asterix-Album: 2019 ist das Asterix-Jahr der Superlative. Nachdem sie 2017 in "Asterix in Italien" das Nachbarland bereist haben, sind die gallischen Helden jetzt zurück im schönen Aremorica - so wie es die Tradition verlangt. Das neue Abenteuer spielt sich im Herzen des gallischen Dorfes ab und eine Teenagerin sorgt hier für...

Den vollständigen Artikel lesen ...