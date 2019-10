Der bereits schwach gestartete EuroStoxx50 rutschte bis zum Mittag deutlich ab und stand zuletzt 0,98 Prozent tiefer bei 3534,77 Punkten.Paris - Nach dem starken Wochenausklang an Europas Börsen haben die Märkte am Montag wieder einen Gang zurückgeschaltet. Noch am Freitag hatten positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit und beim Thema Brexit für deutliche Kursgewinne gesorgt, doch kamen zum Wochenstart nach ernüchternden Meldungen aus China wieder neue Zweifel an schnellen Fortschritten auf.

