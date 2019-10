GBC AG: Fünf neue Gesellschaften auf der 28. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 10. & 11. Dezember 2019 // Anmeldung bis 28. November möglich DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges GBC AG: Fünf neue Gesellschaften auf der 28. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 10. & 11. Dezember 2019 // Anmeldung bis 28. November möglich 14.10.2019 / 13:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sehr geehrte Damen und Herren, am 10. & 11. Dezember 2019 findet die 28. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz statt. Wir freuen uns auf fünf weitere Gesellschaften und somit auf insgesamt 57 vielversprechende Unternehmenspräsentationen . Folgende Unternehmen haben sich noch angemeldet: - plenum AG - Xlife Sciences AG - AlphaZoo AG - wallstreet:online AG - Blue Cap AG Registrieren Sie sich bis spätestens 28. November 2019 unter www.mkk-konferenz.de für die Veranstaltung, Einzelgespräche und Talks. Falls Sie sich bereits zur 28. MKK angemeldet haben, können Sie HIER Einzelgespräche für die o.g. neuen Gesellschaften buchen. Die Kids Brands House N.V., Immovaria Real Estate AG, cloudeo AG und die Black Pearl Digital AG mussten ihre Teilnahme leider absagen/verschieben. Sie sind noch auf der Suche nach einem Hotel? HIER können Sie Ihre Übernachtung im 4*-King's Hotel First Class zu einer MKK-Sonderrate von 115,00 EUR je Nacht, ohne Frühstück buchen (begrenztes Kontingent). Kosten: Presse und Institutionelle Investoren kostenfrei, ansonsten 350,00 EUR (zzgl. MwSt) Wir freuen uns auf eine spannende und erfolgreiche Veranstaltung. Ihr Kontakt für Rückfragen: GBC AG Marita Conzelmann & Kristina Bauer Halderstraße 27 86150 Augsburg +49 821 241133-49 konferenz@gbc-ag.de 14.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 889647 14.10.2019 ISIN + AXC0109 2019-10-14/13:03