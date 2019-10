Dass Klima- und Umweltthemen zurzeit mehr im Fokus stehen als früher, hilft der Reinigungsmittel-Marke Frosch. Doch auch abgesehen vom Öko-Aspekt macht Frosch vieles richtig.

Greta Thunberg, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Klimapaket der Bundesregierung: Seit einigen Monaten gehört der Klimaschutz zu den bestimmenden Themen in Deutschland, und das ist wohl auch ein Grund für die guten Umfragewerte der Grünen, denen mehr als anderen Parteien eine hohe Kompetenz in Umweltfragen zugesprochen wird.Nicht nur die Grünen profitieren von der aktuellen Alltagsdurchdringung des Themas Klimaschutz und Nachhaltigkeit, auch manchen Marken nützt es - dem Reinigungsmittelhersteller Frosch zum Beispiel. Seit September 2018 ist der Anteil der Frosch-Kunden unter Deutschen um gut drei Prozentpunkte gestiegen, wie der YouGov Markenmonitor BrandIndex zeigt. Ein beachtlicher Zuwachs - der noch größer ausfällt unter denjenigen, die als Entscheidungsfaktoren beim Kauf von Waschmitteln "Umweltverträglichkeit" angeben. Und das sind aktuell deutlich mehr als noch vor einem Jahr.

Frosch-Kunden interessieren sich für Nachhaltigkeit

Das erhöhte Umweltbewusstsein der Deutschen spielt Frosch in die Karten. Unter den jeweiligen Markenkennern, denen bei Waschmitteln deren Umweltverträglichkeit wichtig ist, erweckt Frosch ...

