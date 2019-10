BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Montagabend anders als geplant nicht an der außerordentlichen Sitzung der Unionsfraktion in Leipzig anlässlich des 30. Jahrestags der friedlichen Revolution teilnehmen. Grund sei ein wissenschaftliches Seminar zu Ehren des 70. Geburtstags ihres Ehemanns Joachim Sauer, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. "Es gab Terminverschiebungen, die die Absage nötig machten", erklärte Seibert. Es handle sich bei dem Symposium nicht um eine Angelegenheit der Bundesregierung.

Merkel habe mit dem Unions-Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU) allerdings ein Gespräch über ihre Erinnerungen an die friedliche Revolution geführt, so der Regierungssprecher. "Dieses Video wird bei der Veranstaltung in Leipzig gezeigt."

Bei der Sondersitzung zum Mauerfall sollte Merkel eine Rede halten unter dem Motto: "Die Mutigen. Der lange Weg zum Aufbruch im Osten". Die Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wollen sich am Abend zunächst auf dem Hof vor der Leipziger Nikolaikirche zu einer Solidaritätsgeste für die politischen Gefangenen versammeln. Zudem soll der "Leipziger Aufruf" verabschiedet werden, mit dem die Partei den Widerstand von Bürgern gegen die DDR-Diktatur würdigen will.

Joachim Sauer befasst sich an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin mit Quantenchemie der Festkörper.

October 14, 2019

