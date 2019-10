Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 14,60 auf 14,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Zuckkerproduzenten seien nicht gerade beeindruckend ausgefallen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte wegen unerwartet niedriger Zuckerpreise und höheren Materialkosten seine Umsatz- und Gewinnschätzungen (Ebit) für die Geschäftsjahre 2019/20 bis 2021/22./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-10-14/13:43

ISIN: DE0007297004