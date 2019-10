Trotz schwächelnder Gewinne setzt einer Studie zufolge im Augenblick nur eine Minderheit der Kreditinstitute in Deutschland auf Gebührenerhöhungen. Allerdings ist Jobabbau bei jedem fünften Geldhaus ein Thema.

Jede fünfte Bank in in Deutschland plant, in diesem Jahr Stellen zu streichen. Das geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens EY hervor, für die 120 Banken und 30 Fintech-Unternehmen befragt wurden. Demnach wollen 22 Prozent der befragten Kreditinstitute die Zahl der Mitarbeiter in 2019 reduzieren. Vor allem in Bereichen mit direktem Kundenkontakt, also etwa der Beratung oder beim Schalterpersonal, dürften Stellen wegfallen.

Umgekehrt werden in Zentralbereichen ...

