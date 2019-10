Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Iberdrola angesichts von Medienberichten über Fusionsgespräche zwischen der US-Tochter Avangrid und der PPL Corp auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Für beide Seiten mache eine Verschmelzung Sinn, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Montag vorliegenden Studie. Solch eine Transaktion könne das Vertrauen der Anleger in das Avangrid-Management wieder verbessern./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 02:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 02:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-10-14/13:59

ISIN: ES0144580Y14