Die Aktie von Nel ASA verliert heute deutlich an Wert - aktuell geht es über 5% in den Keller auf 0,73 Euro. Dennoch befindet sich der Titel des norwegischen Unternehmens mit Sitz in Oslo noch im langfristigen Aufwärtstrend (GD200 aktuell bei 0,67 Euro; 14,6% Abstand). Nel ist ein global operierendes Unternehmen, das Lösungen für die Herstellung, Speicherung und Verteilung...

Den vollständigen Artikel lesen ...