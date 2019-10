In einem Interview mit CNBC sagte der Finanzminister der Vereinigten Staaten (USA), Steven Mnuchin, am Montag, dass sie in den Verhandlungen der vergangenen Woche mit China Fortschritte gemacht hätten und er fügte hinzu, dass die "Phase One Deal" "ziemlich umfangreich" sei. Mnuchin bekräftigte ferner, dass Zölle im Dezember eingeführt werden, wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...