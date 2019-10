Mainz (ots) -



Woche 42/19

Dienstag, 15.10.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Mysterien des Mittelalters

Die Schlacht am Jordan

Großbritannien 2017



6.20 Mysterien des Mittelalters

Italiens Warlords

Großbritannien 2017



7.05 Mysterien des Mittelalters

Die Schwerter von Castillon

Großbritannien 2017



7.50 Mysterien des Mittelalters

Das Rätsel der Sachsenfestung

Großbritannien 2017



8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



8.40 ZDF-History

Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen

Deutschland 2017



9.10 Mördern auf der Spur

Verräterische DNA

Deutschland 2016



9.40 Überführt - der Bankräuber Siegfried Massat

mit Joe Bausch



10.25 Überführt - Der Millionenbetrüger Mike Wappler

mit Joe Bausch

Deutschland 2016



11.10 Hightech-Gangster - Kaiserin Sisis geraubte Juwelen



11.55 Hightech-Gangster - Diamanten, Gold und Luxusautos



12.40 Mysterien des Mittelalters

Italiens Warlords

Großbritannien 2017



13.25 Mysterien des Mittelalters

Die Schwerter von Castillon

Großbritannien 2017



14.10 Mysterien des Mittelalters

Die Schlacht am Jordan

Großbritannien 2017



14.55 Mysterien des Mittelalters

Das Rätsel der Sachsenfestung

Großbritannien 2017



( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

21.40 Burgen - Mythos und Wahrheit

Bollwerke der Macht

Deutschland 2019



22.25 Burgen - Mythos und Wahrheit

Festungen und Kanonen

Deutschland 2019



23.10 Die Inquisition

Häretiker in England

Großbritannien 2014



23.55 Die Inquisition

Hexenjagd

Großbritannien 2014



0.40 heute journal



1.05 Uran - Das unheimliche Element

Der Weg zur Bombe



1.50 Uran - Das unheimliche Element

Fluch und Segen des Atomzeitalters



2.35 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?



3.20 Tödliche Wissenschaft - Chemische und biologische Waffen

Großbritannien 2016



4.05 ZDFzeit

Die Suche nach Hitlers "Atombombe"

Deutschland 2015



4.50 Chruschtschows Baby

Die Zar-Bombe

Großbritannien 2011



Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4400661