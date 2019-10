Diese Zahlen sollten die deutschen Sparer aufrütteln

Deutsche Sparer dürften nicht gerade erfreut sein, wenn sie einem Blick auf die mickrigen Renditen, die beliebte zinsgebundene Anlagen hierzulande bringen, werfen. Noch weniger erfreut dürften sie sein, wenn sie die Inflation einkalkulieren. Der neueste comdirect Realzins-Radar hat dies nun getan.

34 Mrd. Euro - so viel haben deutsche Sparer laut comdirect-Angaben in den vergangenen zwölf Monaten an Wert auf ihre Ersparnisse verloren. Der Grund sind niedrige Zinsen, die deutlich unter der Inflationsrate liegen. Allein im dritten Quartal dieses Jahres lag der dadurch entstandene Wertverlust bei 7,8 Mrd. Euro - das sind 94 Euro pro Bundesbürger, heißt es weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...