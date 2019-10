Düsseldorf (ots) - Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen hat die Bundesregierung wegen der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien aufgefordert, jegliche Waffenlieferungen an Ankara zu unterbinden und nicht nur neue Rüstungsgenehmigungen zu verweigern. "Das Verhalten der Türkei ist auf das Schärfste zu verurteilen, es handelt sich um eine völkerrechtswidrige Aggression auf fremdem Territorium. Ich bin dafür, Waffenlieferungen an die Türkei zu suspendieren und nicht nur keine neuen Genehmigungen zu erteilen", sagte Röttgen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) . Die Türkei solle Mitglied der NATO bleiben, "aber wir müssen darauf bestehen, dass sie sich wie ein NATO Mitglied verhält". Die von Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn geäußerte Sorge, dass die Nato-Staaten durch den türkischen Einmarsch in Nordsyrien über den Artikel 5 des Nato-Vertrags, den Beistandspakt, in den Krieg hineingezogen könnten, nannte Röttgen "konstruiert".



