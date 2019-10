Mainz (ots) -



Dienstag, 15. Oktober 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Janine Kunze, Schauspielerin



So trickst der Einzelhandel - Einkaufsfallen und Verführungen

Rezept für wärmende Blumenkohlsuppe - Herbstgericht von Chefkoch

Roßmeier

Schlagfertigkeit kann man lernen - Tipps und Tricks vom

Rhetorik-Trainer



Dienstag, 15. Oktober 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Tim Niedernolte



Nach dem Anschlag von Halle - Jüdisches Leben in Frankfurt

Dorfkinder: Dörte - Freiraum für Kreativität

Expedition Deutschland: Töging am Inn - Frische Luft beim

Waldspaziergang



Dienstag, 15. Oktober 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Sandra Maria Gronewald



Dönerladen in Chicago - Wie Atalay den American Dream lebt



Dienstag, 15. Oktober 2019, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



Neues von Conchita Wurst - Musikalisches Treffen in Berlin

Mit Mette-Marit im Zug - Auf dem Weg zur Buchmesse

Bei Elena Uhlig passt alles - Geschichten vom Umzug



Dienstag, 15. Oktober 2019, 21.00 Uhr



Frontal 21

Moderation: Ilka Brecht



Rechter Terror in Halle - Der Täter aus dem Nichts

Der mutmaßliche Attentäter von Halle, Stephan Balliet, kündigte seine

Tat im Internet an: So präsentierte er stolz die selbst gebauten

Sprengsätze und Schusswaffen, von denen er Teile mit einem

3-D-Drucker hergestellt haben soll. Auch den Amoklauf übertrug der

27-Jährige mithilfe einer Helmkamera im Netz.



Er könne warten, bis ein Jude in die Synagoge gehe, ihn erschießen

und hineingehen, bevor sich die Tür schließe, schrieb der mutmaßliche

Attentäter in einem Bekennerschreiben und erklärte, dass er zum

Jom-Kippur-Fest besonders viele Besucher in der Synagoge erwarte.

Wenn er scheitere und sterbe, dabei aber nur einen einzigen Juden

töte, so Balliet weiter, dann habe es sich gelohnt.



Weil Balliet, der als Rechtsextremist gilt, nicht in die Synagoge

gelangte und dort kein Blutbad anrichten konnte, tötete er eine

40-jährige Passantin und den 20-jährigen Besucher eines Imbisses.

"Döner, nehmen wir", hört man Balliet in seinem Livestream-Video

sagen. "Frontal 21" hat mit dem Angestellten des Döner-Ladens

gesprochen, der den Ermordeten fand. Auch weitere Zeugen kommen zu

Wort, beispielsweise der Taxifahrer, den der mutmaßliche Attentäter

mit gezogener Pistole zwang, ihm seinen Wagen als Fluchtfahrzeug zu

überlassen.



Warum war die Synagoge unbewacht, und wie konnte sich der mutmaßliche

Täter unbemerkt radikalisieren und bewaffnen? "Frontal 21" versucht

eine Erklärung zu finden, wie es zu dem Terroranschlag kommen konnte.



Gefährliche Keime in Wilke-Wurst - Mangelnde Kontrolle

Rund 60 Kilogramm Fleisch verzehrt jeder Deutsche durchschnittlich im

Jahr. Etwa die Hälfte davon entfällt auf Fleischerzeugnisse wie Wurst

und Schinken. Doch seit dem Skandal um keimbelastete Wurstwaren der

hessischen Firma Wilke vergeht vielen der Appetit.



Die Produktion von Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren in

Twistetal-Berndorf wurde inzwischen gestoppt und der Rückruf aller

Produkte angeordnet. Nun berichten auch ehemalige Mitarbeiter über

katastrophale Produktionsverhältnisse bei dem Wursthersteller:

gammeliges Fleisch, Schimmel und unhaltbare Hygienezustände.



In Wilke-Wurst waren wiederholt Listeriose-Keime nachgewiesen worden.

Aber erst Anfang Oktober hat die zuständige Behörde des Landkreises

die Schließung der Produktionsstätte verfügt. Eine Untersuchung des

Robert Koch-Instituts (RKI) hatte einen unmittelbaren Zusammenhang zu

Todesfällen ergeben. Wie die Listerien, die für Menschen mit

geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein können, in die Wurst

kamen, ist bislang unklar.



Doch die Zahl der Listerien-Todesfälle ist offenbar größer als bisher

angenommen. So wurde mittlerweile bekannt, dass dem RKI bereits in

den Jahren 2017 und 2018 drei Patienten aus Baden-Württemberg,

Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt als direkt oder indirekt an

der Listeriose verstorben übermittelt wurden.



Bereits Wochen vor der Schließung der Firma Wilke konnte das

Bundesamt für Risikobewertung nachweisen, dass nicht nur der

Listeriose-Ausbruch 2019 mit der hessischen Großmetzgerei in

Zusammenhang stand. Auch frühere Fälle konnten demselben Erregerstamm

zugeordnet werden - jenem, mit naher Verwandtschaft zum Wilke-Keim.

Schnell vermutete man, dass Patienten sich in Kliniken,

Reha-Einrichtungen und Altenheimen ansteckten - dort, wo eine

Listeriose schnell zum Tod führen kann. Darüber wurden die

Gesundheitsämter informiert.



Warum dauerte es so lange, bis die Verbraucher vor den keimbelasteten

Fleischwaren des Herstellers Wilke gewarnt wurden? "Frontal 21" geht

den Versäumnissen der Behörden im Wurst-Skandal nach.



Krieg gegen Kurden - Wer kämpft jetzt gegen den IS?

Es war ein Angriff mit Ansage: Mit ihrer militärischen Intervention

im Nordosten Syriens wolle die türkische Regierung einen

Sicherheitskorridor für die Rückführung von Millionen syrischer

Flüchtlinge aus der Türkei schaffen. Mit dem Einsatz, so erklärte der

türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, solle aber auch die

syrische Kurdenmiliz YPG zerschlagen werden, die an der Grenze zur

Türkei ein großes Gebiet kontrolliert.



Die YPG-Kämpfer waren von den USA für den Kampf gegen den Islamischen

Staat ausgebildet und ausgerüstet worden. Doch die Arbeit ist getan,

und die westlichen Freunde wenden sich ab. Für die Kurden war schon

lange klar, dass ihre Autonomie, die sie sich in den Wirren des

Syrienkrieges geschaffen haben, dem türkischen Präsidenten Erdogan

ein Dorn im Auge ist. So ist ihr Widerstand erbitterter als erwartet.



Die Kurden, aber auch die Europäische Union hatten davor gewarnt,

dass die Offensive der Türkei den Kampf der YPG gegen den IS schwäche

und Tausenden Dschihadisten in kurdischer Haft eine Chance zur Flucht

geben könnte. Medienberichten zufolge sollen mittlerweile bereits

Hunderte IS-Unterstützer aus Lagern in Nordsyrien entkommen sein.



"Frontal 21" über einen Einmarsch, der zu einem neuen Flächenbrand

werden und Hunderttausende in die Flucht nach Europa treiben könnte.



Schattenmacht BlackRock - Einfluss auf Wirtschaft und Politik

BlackRock ist der größte Finanzinvestor der Welt. Mehr als sechs

Billionen US-Dollar Vermögen verwaltet der in New York ansässige

Konzern. BlackRock ist an rund 17 000 großen Aktiengesellschaften

beteiligt und investiert gleichermaßen in Konkurrenten derselben

Branche. Experten nennen das "common ownership" und warnen davor.

Denn dadurch leide der Wettbewerb: Die Unternehmen würden nicht mehr

Kunden gefallen wollen, sondern nur noch Investoren, und den

Konkurrenzkampf schleifen lassen.



BlackRock nimmt aber nicht nur Einfluss auf die Wirtschaft, sondern

auch auf die Politik. Regelmäßig wechseln Politiker zum

Vermögensverwalter und nutzen ihr ganzes Netzwerk im Sinne des neuen

Arbeitgebers. Das bekannteste Beispiel in Deutschland ist Friedrich

Merz, CDU-Politiker und ehemaliger Fraktionschef der Union -

inzwischen Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland.



"Frontal 21" über den weltgrößten Finanzdienstleister und sein

Netzwerk in Wirtschaft und Politik.

Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4400789