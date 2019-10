=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise September 09:00 EU/Rat für Allgemeine Angelegenheiten (ohne Großbritannien), Beratungen über den aktuellen Brexit-Stand, ca 10:45 PK, Luxemburg *** 09:20 DE/VDMA, Maschinenbau-Gipfel (bis 16.10.), u.a. Rede von Bundeskanzlerin Merkel (10:15), Berlin 10:25 GB/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Monetary and Financial Policy Conference, London 10:30 GB/BoE-Gouverneur Carney, Anhörung im Finanzausschuss des Parlaments, London *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +28.200 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober PROGNOSE: -27,0 Punkte zuvor: -22,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -28,0 Punkte zuvor: -19,9 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 4 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q, Minneapolis 12:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Norwegens Ministerpräsidentin Solberg, PK nach bilateralem Gespräch, Berlin 12:25 GB/Parlament, Beratungen über Brexit und "Queen's Speech", London *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q, New Brunswick *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q, New York *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q, San Francisco *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober PROGNOSE: 0,4 zuvor: 2,0 *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum World Economic Outlook (WEO), Washington *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q, Wien 21:30 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Los Angeles World Affairs Council *** 22:15 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q, Chicago *** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q, London *** - DE/Übertragungsnetzbetreiber Amprion, 50Hertz, Tennet, Transnet, Bekanntgabe der Höhe der EEG-Umlage für 2020 ===

