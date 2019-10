Saarbrücken (ots) - Sematell, spezialisierter Anbieter von Response-Management-Lösungen auf Basis von künstlicher Intelligenz, richtet zum zweiten Mal die Fachkonferenz "answers" aus. Nach der sehr erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr werden am 22. Oktober 2019 wieder hochkarätige Branchenvertreter im "The Squaire" am Frankfurter Flughafen aktuelle und künftige Herausforderungen der Kundenkommunikation diskutieren. Auf der Agenda stehen deshalb Themen wie künstliche Intelligenz im Kundenservice, erfolgreiches Omnichannel-Management sowie zukunftsweisende Strategien für Digitalisierung und Automatisierung. Für qualifizierte Fachteilnehmer ist die Teilnahme an der Fachkonferenz kostenfrei.



Die eintägige Konferenz bietet eine Reihe spannender Impulsvorträge von Service-Experten und Führungskräften marktführender Unternehmen zu Trends und wichtigen technischen Entwicklungen, die maßgeblichen Einfluss auf den Kundenservice der Zukunft haben werden. Serviceverantwortliche geben außerdem Einblicke in ihren operativen Alltag und die Umsetzung erfolgreicher Servicestrategien.



Service-Vordenker Stefan Osthaus als Keynote Speaker



Die Keynote wird Stefan Osthaus halten, einer der international maßgeblichen Experten im Bereich der Kunden und Mitarbeiterzufriedenheit. Als Vordenker für bessere Customer und Employee Experience im B2B, B2C und Public Sector steht Osthaus weltweit auf Rednerbühnen, ist Juror zahlreicher Branchenauszeichnungen und Präsident des Customer Institute. Zu den weiteren hochkarätigen Branchenexperten, die auf der answers 2019 präsentieren werden, zählen unter anderen Service-Spezialisten von CosmosDirekt, envia SERVICE oder Bearing Point.



Kollegialer Austausch von Serviceverantwortlichen



"Mit der answers 2019 wollen wir Impulse für die Umsetzung erfolgreicher, zukunftsfähiger Servicestrategien liefern. Deshalb liegt der Schwerpunkt klar auf den Vorträgen von renommierten und unabhängigen Experten", erläutert Thomas Dreikauss, CEO der Sematell GmbH. "Wir diskutieren aber auch sehr offen, welche neuen Technologien bereits erfolgreich in der Praxis eingesetzt werden und was heute noch Zukunftsmusik ist. Gleichzeitig ist die answers auch eine Networking-Plattform für Serviceverantwortliche für den kollegialen Austausch untereinander. Beides sind Aspekte, die Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr als besonders positiv hervorgehoben haben."



Die answers 2019 findet am 22. Oktober 2019 im "The Squaire" am Frankfurter Flughafen statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Teilnehmer begrenzt. Sematell richtet die answers 2019 in partnerschaftlicher Kooperation mit UnymiraUSU und telegra aus.



Sematell GmbH



Sematell mit Sitz in Saarbrücken ist spezialisierter Anbieter für intelligente Contact Center Software. Die hochskalierbare Sematell-Lösung ReplyOne für Multi- bzw. Omnichannel-Responsemanagement analysiert präzise Anfragen aus allen schriftlichen Kommunikationskanälen in über 70 Sprachen und liefert dazu immer die richtige, individuelle Antwort. Die herausragende Sprach- und Themenerkennung wurde am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) entwickelt und sorgt für maximale Produktivität, Kundenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit. Zu den namhaften Kunden der Sematell GmbH zählen unter anderem Deutsche Telekom AG, Consorsbank, EWE AG, bonprix, FINANZCHECK.de und StepStone.



