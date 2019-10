Der Zinsverfall beschleunigt sich. Die Lebensversicherung steht unter Druck wie nie. Ein exklusives Rating der WirtschaftsWoche zeigt, welche Policen standhalten.

Raik Mildner ist ein Getriebener. Mit fünf Mitarbeitern hat er sich um einen ovalen Konferenztisch versammelt: Lagebesprechung. Aus dem Fenster fällt der Blick auf die Hamburger Moorweide, auf herbstbelaubte Kastanien. Regenwolken ziehen vorbei. Mildner, blauer Anzug, helle Hornbrille, kann schlecht still sitzen, wippt mit dem rechten Bein, springt auf und kippt ein Fenster. Kurz darauf schließt er es wieder.

Einmal pro Monat gleicht das Team von Mildner Bauchgefühl und Daten ab. Der Finanzvorstand der HanseMerkur Lebensversicherung setzt dabei auf automatisierte Auswertungen: "Jeder hat heute die gleichen Informationen. Entscheidend ist die Verarbeitung."

Als Getriebener der irre niedrigen Zinsen ist Mildner quasi gezwungen, jede Optimierungsoption auszureizen. Sichere zehnjährige Bundesanleihen rentieren mit -0,6 Prozent pro Jahr. Die Lebensversicherer aber garantieren Kunden im Schnitt 2,8 Prozent Mindestverzinsung auf die Beiträge nach Abzug der Kosten. Neukunden bekommen in Verträgen mit Garantiezins zwar aktuell nur noch 0,9 Prozent versprochen. Doch früher war es viel mehr, Ende der Neunzigerjahre waren es gar vier Prozent.

Minirenditen hier, hohe Ansprüche dort. Wie lange soll das noch gut gehen?Der Zinsverfall trifft die Lebensversicherer hart. Denn sie investieren ganz überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (siehe Grafik unten). Der Ausschuss für Finanzstabilität, in dem Finanzministerium, Bundesbank und Finanzaufsicht vertreten sind, warnte im Mai wegen der gewährten hohen Zinsgarantien bei aktuell niedrigen Anlagerenditen vor der "gleichgerichteten Verwundbarkeit vieler Lebensversicherer". Risikopuffer seien wichtig. Axel Kleinlein, Vorstand beim Bund der Versicherten, hält ein Viertel der Gesellschaften für "angezählt", weil Gewinnaussichten oder Solvenz angespannt sind. "Das sollte beunruhigen", sagt Kleinlein. Für viele deutsche Sparer ist die Kapitallebensversicherung die Altersvorsorge schlechthin. Gut 70 Millionen Verträge haben sie abgeschlossen.

Mildner und sein Team der HanseMerkur wollen mit möglichst chancenreicher, aber risikoarmer Anlage gegensteuern. Sie haben ein Ampelsystem auf Basis von 59 Indikatoren entwickelt, etwa für Anleihen und Aktien. Es wird durch ein eigenes Bonitätssystem für Unternehmensanleihen ergänzt. Auf Basis von Fundamental-, Markt- und Stimmungsdaten errechnen sie einen Score, von +3 bis -3. "So sind wir schneller als die Ratingagenturen", sagt Mildner. 1300 Emittenten analysieren sie täglich. Spätestens bei einem Score von -1,5 verkaufen sie, ohne Wenn und Aber. "Bislang haben wir so alle Ausfälle vermieden."

Bewährtes Ratingmodell

Kapitalschwache Anbieter hätten wegen strenger Vorgaben immer weniger Anlagespielraum, sagt Mildner. "Wir hingegen wollen unsere Stärke nutzen, um noch stärker zu werden." Den großen Worten lässt er Zahlen folgen: HanseMerkur - ein eher kleiner Lebensversicherer - investiere massiv ins Know-how. Mittlerweile managten rund 100 Mitarbeiter zehn Milliarden Euro in der Gruppe - investiert auch abseits der Festverzinslichen, in Immobilien und Aktien etwa.

Das zahlt sich offenbar aus: Im Lebensversicherungsrating der WirtschaftsWoche schafft es HanseMerkur erneut in die Spitzengruppe mit fünf Sternen, zu der auch Branchenprimus Allianz zählt. Das seit 1997 jährlich veröffentlichte Rating ermittelt, welche Gesellschaften Kunden die besten Chancen auf Überschüsse oberhalb des garantierten Minimalniveaus bieten. Dabei geht es nicht um vergangene Erfolge, sondern um die künftige Leistungsfähigkeit. Der Ansatz hat sich bewährt: So haben Kunden der praktisch von Anfang an mit fünf Sternen bewerteten Anbieter - Europa, LVM, Huk-Coburg und Debeka - tatsächlich deutlich mehr Geld erhalten. Über 20 Jahre brachten Debeka, Europa und Huk-Coburg ihnen 0,5 Prozentpunkte Renditeplus gegenüber einem Schnitt von 15 Anbietern, hat der Branchendienst Map-Report ermittelt. Die LVM nahm an dieser Auswertung nicht teil.

Die früheren Zinszusagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...