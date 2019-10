Die Mittelschicht gilt als Rückgrat der US-Wirtschaft, aber ihr Anteil sinkt. Weite Teile der Leistungsträger kommen nur so gerade über die Runden. Was deren Wohlstand verhindert, was die Politik für sie tun will.

Dass Donald Trump nie um eine bombastische Ankündigung verlegen ist, bewies er unter anderem vor einem guten Monat. Die Impeachment-Anhörungen waren noch nicht gestartet, stattdessen dominierte die sich eintrübende Wirtschaft die Debatte. Der US-Präsident brauchte eine gute Nachricht - und fand sie in seiner Greatest-Hits-Sammlung. Noch vor der Wahl 2020 werde es eine "sehr substanzielle Steuersenkung" geben, versprach Trump während einer Klausurtagung der Republikaner, diesmal zielgerichtet für die Mittelschicht.

Es ist ein Versprechen, dass der Präsident gern wiederholt, wenn es eng wird. Kurz vor den Midterm-Wahlen im vergangenen Jahr hatte Trump zuletzt eine Steuererleichterung für die Bevölkerungsmehrheit in Aussicht gestellt. Der Kongress arbeite bereits daran, so Trump damals, obwohl die Abgeordneten längst für die Wahl auseinandergegangen waren. Die Niederlage für die Republikaner konnte Trump so nicht abwenden. Und auch diesmal nahm kaum jemand den Vorstoß ernst - was auch daran gelegen haben könnte, dass der Präsident keinerlei Details nannte und das Thema seitdem nie wieder erwähnte.

Doch selbst wenn Trump sich mit aller Macht einer Steuersenkung für die Mittelschicht, die Leistungsträger der amerikanischen Gesellschaft, verschreiben würde: Dass sie tatsächlich durch den Kongress kommt, ist so gut wie ausgeschlossen. ...

