Frankreich blockiert die Eröffnung von EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nord-Mazedonien. Die Profiteure heißen China, Russland und die Türkei.

Nach zwei Verschiebungen wollten die EU-Europaminister an diesem Dienstag in Luxemburg den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nord-Mazedonien beschließen. Aber wieder wird es nicht dazu kommen. Frankreich stellt sich dezidiert gegen die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit beiden Ländern. Die Niederlande, Dänemark und voraussichtlich Spanien unterstützen Frankreich im Fall von Albanien. Notwendig wäre ein einstimmiger Beschluss.

Die drei Präsidenten der EU-Institutionen Rat, Parlament und Kommission hatten vor kurzem erst in einem gemeinsamen Brief für die Eröffnung von Gesprächen plädiert. "Wenn die EU ihre internationale Rolle bewahren will und ihre Interessen schützen will", schrieben Donald Tusk, David Sassoli, Jean-Claude Juncker und seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen, "dann würde ein Schritt helfen, um die europäischen Länder zu integrieren, die die Voraussetzungen für den Beginn des Beitritts erfüllen." Gefruchtet hat der Appell nicht, Frankreich bleibt bei seinem nein.

In Brüssel und bei einem Großteil der anderen Mitgliedsstaaten ist der Ärger groß. "Wer jetzt den Beitrittsprozess blockiert, trägt die Verantwortung für die mögliche Destabilisierung unserer Nachbarschaft", sagt ein EU-Diplomat. "Geostrategisch ...

