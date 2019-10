Erfurt (ots) - Jedes Jahr konkurrieren führende Produzenten des Kinderfernsehens um den "International Emmy Kids Award". Im kommenden Jahr darf ein KiKA-Format auf die begehrte Auszeichnung hoffen. Die "International Academy of Television Arts & Sciences" hat die Vorschulserie "Animanimals" (KiKA/SWR) für die kommende Preisverleihung im Jahr 2020 nominiert.



Die Animationsserie "Animanimals" zeigt verschiedene Tierarten, die lustige, teils irrwitzige Abenteuer erleben und dabei unkonventionelle Lösungen für typische Herausforderungen des Alltags finden. Jede Episode greift eine Eigenschaft beziehungsweise Eigenart eines Tieres auf und macht diese zum Ausgangspunkt verrückter Wendungen der Geschichte. So geraten beispielsweise einem Zebra die Streifen durcheinander oder ein Krake lernt, seine acht Arme zu koordinieren. Die Serie, die komplett ohne Dialoge auskommt, ist eine Produktion von Studio FILM BILDER im Auftrag von KiKA und SWR. Verantwortliche Redakteure bei KiKA sind Sebastian Debertin und Stefan Pfäffle, für den SWR zeichnet Benjamin Manns verantwortlich.



"Wir freuen uns sehr über die Nominierung von 'Animanimals'", sagt Dr. Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin von KiKA. "Das Format überzeugt durch eine authentische und charmant-liebevolle Erzählweise, die Vorschülerinnen und Vorschüler ernst nimmt, Diversität lebt und auf humorvolle Weise den Dialog fördert. Dass das Format auch im internationalen Kontext Beachtung findet, freut uns sehr."



Die "International Emmy Kids Awards" werden traditionell in den Kategorien "Animation", "Non-Scripted Entertainment", "Factual" und "Digital" sowie "Series", "TV Movie/Mini-Series" und "Preschool" verliehen. Neben "Animanimals" (KiKA/SWR) ist mit "Der Krieg und ich" (SWR) eine weitere Produktion aus Deutschland nominiert, die bei KiKA gezeigt wurde. Für die kommende Auszeichnung, die am 31. März 2020 im französischen Cannes stattfindet, sind insgesamt 28 Produktionen aus der ganzen Welt nominiert.



Weitere Informationen und Fotos zu "Animanimals" (KiKA/SWR) finden Sie unter kika-presse.de. Alle Folgen der Animationsserie stehen auch auf kika.de, im KiKA-Player und in der KiKANiNCHEN-App zum Abruf bereit.



