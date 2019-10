Nach Ansicht der Analysten der National Bank Financial wird der Verbraucherpreisindex vom September für die kanadische Wirtschaft große Aufmerksamkeit erregen. Wichtigste Zitate "Die Benzinpreise entsprachen im Wesentlichen den saisonalen Mustern des Monats, was sich in einer unveränderten Gesamtinflation (m/m, nicht saisonbereinigt) niederschlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...