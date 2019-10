Das Studium ist die beste Zeit, um die wichtigsten Kontakte für die Karriere zu knüpfen. Nur: Wie stellt man es am besten an?

Der Wert eines guten Netzwerks, meint Stefan Nann, hat mit Größe nichts zu tun: "Wenn ich nur zwei Kontakte habe, aber die heißen Barack Obama und Warren Buffett, dann ist das mehr wert als 1000 andere", sagt Nann. Nun kennt der 37-Jährige zwar weder den ehemaligen US-Präsidenten noch den amerikanischen Investor - und trotzdem lässt sich sein Weg vom Studenten zum Unternehmer anhand zwei entscheidender Kontakte erzählen: seinem Mitgründer und ihrem ersten Geldgeber.

Nummer eins: Viertes Semester Wirtschaftsinformatik an der Universität Köln, ein Kommilitone macht ihn bekannt mit Jonas Krauß. Die beiden freunden sich an und gehen nach dem Diplom gemeinsam für einen Forschungsaufenthalt ans Massachusetts Institute of Technology (MIT) in die USA, wo sie den Plan fassen, ein Unternehmen zu gründen. Nummer zwei: Knapp ein Jahr später stellt ihnen ein Doktorand an der Uni Köln den Investor Heinz Ackermann vor. Er wird der erste Investor für Stockpulse, ihr Unternehmen, das heute Börsenaufsichten und Hedgefonds mit kursrelevanten Daten aus sozialen Medien versorgt.

Stefan Nanns Lebenslauf mag außergewöhnlich schnell zum Erfolg geführt haben. Ungewöhnlich aber ist dieser Verlauf nicht, wenn man Netzwerkforschern glauben darf. Karriere-Wendepunkte fallen häufig zusammen mit neuen Kontakten an der Hochschule. Und das bedeutet auch: Wer an der Uni kein gutes Netzwerk entwickelt, der hat es auch später schwerer.

Stellen über Kontakte besetzt

Vom sozialen Kapital, das an der Universität angespart wird, zehren Akademiker ein Berufsleben lang. Wie wichtig die daraus erwachsenden Netzwerke sind, zeigt etwa eine neue Befragung der Karriereplattform LinkedIn: Diejenigen Nutzer, die von sich glauben, ein überdurchschnittlich großes Netzwerk zu haben, sehen sich auch in Sachen Gehalt und Karriere ihren Kollegen voraus. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wurde 2018 ein Drittel aller offenen Stellen über persönliche Kontakte von Mitarbeitern besetzt.

Den Wert der Kontakte zeigen auch prominente Beispiele aus der Start-up-Szene: Robert Gentz und David Schneider, die Gründer des Versandhändlers Zalando, lernten sich an der privaten Wirtschaftshochschule WHU in Vallendar kennen - ihr heutiger Co-CEO Rubin Ritter absolvierte ebenfalls ein MBA-Studium dort. Auch Peter Thiel und Reid Hoffmann, die PayPal gemeinsam aufbauten, lernten sich im Studium an der Universität Stanford kennen.

Eigentlich ist es kein Wunder. Studierende verbringen viele Stunden zusammen auf dem Campus, in Hörsälen, in der Mensa. Müssen Hausarbeiten gemeinsam schreiben, Präsentationen halten oder für Klausuren lernen. Sie leiden zusammen, leben zusammen. Umgeben sind sie dabei von Professoren und Dozenten, die es als ihre Aufgabe betrachten, den Nachwuchs zu fördern. Es ist der diametrale Gegensatz ...

