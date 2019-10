Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MAUT - Nach dem Scheitern der Pkw-Maut wollen die Oppositionsparteien Grüne, Linke und FDP an diesem Dienstag einen Untersuchungsausschuss über die Verantwortung von CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf den Weg bringen. "Mit seinem Verhalten hat uns Verkehrsminister Scheuer die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses regelrecht aufgedrängt", sagte der Grünen-Verkehrsexperte Stephan Kühn. "Scheuer hat in den letzten Wochen mehrfach bewiesen, dass er nicht bereit ist, zur lückenlosen Aufklärung des Pkw-Maut-Desasters beizutragen", begründete der Grünen-Politiker die Notwendigkeit des Gremiums. (Augsburger Allgemeine)

AUSWÄRTIGES AMT - Der Bundesrechnungshof wirft dem Auswärtigen Amt (AA) eine systematische Missachtung von Genehmigungsvorschriften bei Baumaßnahmen an seinen Auslandsvertretungen vor. Das geht aus einem Bericht des Bundesrechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Demnach gliederte das Außenministerium Generalsanierungen in mehrere kleine Baumaßnahmen und wies die Kosten so aus, dass der Bundestag, das Bundesfinanz- und das Bundesbauministerium für die Bewilligung und Durchführung der Arbeiten nicht mehr hinzugezogen werden mussten. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

EU-HAUSHALT - Die Mitgliedstaaten müssen sich auf einen neuen Haushaltsrahmen der EU für die sieben Jahre 2021 bis 2027 einigen. Dies wird auch Thema beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel sein. Die Diskussionen sind diesmal besonders schwierig, weil mit Großbritannien ein wichtiger Beitragszahler vermutlich wegfällt. Zugleich verkündet die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ehrgeizige - und damit kostspielige - Vorhaben. Die finnische Regierung, die gerade die Ratspräsidentschaft innehat, unterbreitete nun einen Kompromissvorschlag. Ihm zufolge müsste Deutschland mehr zahlen, als die Bundesregierung bislang will. (SZ S. 17)

ELEKTROAUTO - Deutschlands Autohersteller wollen mehr Elektroautos verkaufen - und setzen dabei nun auch auf die eigenen Händler. Audi etwa will seinen Händlern ab 2020 nur noch den vollen Bonus auszahlen, wenn jedes fünfte verkaufte Auto einen E-Antrieb hat. Die Händler sehen die neue E-Prämie mit Skepsis. (Handelsblatt S. 16)

ÖKOSTROMUMLAGE - Die von den deutschen Stromverbrauchern zu zahlende Umlage zur Finanzierung der Ökostromerzeugung steigt im kommenden Jahr deutlich an. Nach FAZ-Informationen wird sie ab Januar um 0,35 Cent je Kilowattstunde auf dann 6,756 Cent angehoben. (FAZ S. 16)

