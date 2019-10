The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA OETG XFRA AT0000A19XC3 OESTERR. 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA CA064149P272 BK NOVA SCOTIA 2024 FLR BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A2AAPB0 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSFD6 KRED.F.WIED.17/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSFE4 KRED.F.WIED.17/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB46T1 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSKK1 KRED.F.WIED.17/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0NGR6 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB0U42 LB.HESS.-THR. E0512B/079 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5GR5 LB.HESS.THR.CARRARA10I/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LXR7 UC-HVB BONITAET 19 UG FP BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LXW7 UC-HVB BONITAET 19 DELL BD01 BON USD N

CA OIEN XFRA IE00B6089D15 IRLAND 09-19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US89236TDH59 TOYOTA MOTOR CRD 2019 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US89236TDJ16 TOYOTA MOTOR CRED 2019FLR BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3TS1 LB.HESS.THR.CARRARA07Q/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5GS3 LB.HESS.THR.CARRARA10J/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5GT1 LB.HESS.THR.CARRARA10K/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LVZ4 UC-HVB BONIT. 19 ALLIANZ BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0434590237 LDN STOCK EXCH.GRP 09/19 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1520713022 NED. GASUNIE 16/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1520897163 ABBVIE 16/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LV01 UC-HVB BONITAET 19 BASF BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LXZ0 UC-HVB BONITAET 19 GEB.N BD03 BON USD N