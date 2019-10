FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

M0U6 XFRA LU0810317205 BLV.(LUX)-BB ENT.EUR.ABEO 5.250 EUR

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.074 EUR