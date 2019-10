FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

STDK XFRA USG84228AT58 STAND. CHART.06/UND. REGS 0.000 %

XFRA DE000HSH5V22 HCOB MZC 20 15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH5V14 HCOB MZC 19 15/20 0.000 %

XFRA DE000HSH4QL7 HCOB MZC 6 14/21 0.001 %

NQ6L XFRA DE0009792143 AMUNDI EUROAKTIEN 2.465 EUR

NQ65 XFRA DE0007012700 AMUND.DISCOUNT BALANC.ADA 0.684 EUR

RKC0 XFRA AT0000638986 RAIFF.-EUR.-SM.CAP RA ST. 9.600 EUR

ID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.453 EUR

CC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.091 EUR

HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.162 EUR

ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.259 EUR

EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.357 EUR

EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.222 EUR

EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.126 EUR

EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.149 EUR

EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.146 EUR

EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.018 EUR

EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.140 EUR

EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.246 EUR

EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.134 EUR

EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.309 EUR

EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.011 EUR

EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.087 EUR

EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.323 EUR

EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.265 EUR

EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.236 EUR

EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.102 EUR

EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.086 EUR

EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.152 EUR

EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.021 EUR

EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.074 EUR

EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.503 EUR

EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.063 EUR

XFRA DE000HSH4UD6 HCOB MZC 13 14/29 0.001 %

XRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EUR