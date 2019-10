Glatteis, Regen, Schnee: Auf die E-Scooter wartet im Winter die nächste große Bewährungsprobe. Wegen der erhöhten Unfallgefahr könnte die Nachfrage rapide sinken. Wie reagieren die Anbieter? Sie stehen, liegen und rollen an jeder Ecke: Drei Monate nach ihrer Zulassung beherrschen E-Scooter in vielen deutschen Großstädten das Straßenbild. Doch trotz Rekordsommer mit heißen Temperaturen und wenig Regen fällt die Zwischenbilanz ernüchternd aus. Eine Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK ergab kürzlich, dass 70 Prozent der Deutschen noch kein Interesse an dem neuen und in Deutschland...

