flatex Morning-news Gold: Der Preis für eine Feinunze Gold zeigte sich jüngst aufgrund ...

Der Preis für eine Feinunze Gold zeigte sich jüngst aufgrund eines möglichen Handelsdeals (zumindest einer ersten erfolgreichen Phase eines Deals) zwischen den USA und China schwächer. Die Positionsdaten der meldepflichtigen Marktteilnehmer an den US-Terminmärkten können via CFTC eingesehen werden. Hierauf weisen auch die Analysten der ING hin. Die aktuellen CoT-Daten in Bezug auf die COMEX-Gold-Kontrakte haben sich in der Rubrik "Money Managers" auf insgesamt 249.632 Kontrakte auf der Long-Seit gesteigert. Da diese Daten zeitlich noch vor der Erfolgsmeldung eines Deals durch Trump liegen, gehen die ING-Analysten nun möglicherweise von einem leichten Abbau der Long-Positionen aus. Dies dürfte den Druck auf Gold mitunter in den nächsten Tagen erhöhen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Verlaufstief des 01. Oktober 2019 bei 1.459,15 US-Dollar bis zum Zwischenhoch des 03. Oktober 2019 bei 1.519,68 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 1.520/1.529/1.534/1.543 und 1.557 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 1.489/1.482/1.473 und 1.459 US-Dollar auszumachen.

flatex-select

Long: DE000MF7AC57 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Short: DE000MF7AC73 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/