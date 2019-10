Clientron Corp., ein führender Anbieter von Thin Client-, POS- und integrierten Systemen, führt seinen brandneuen, kompletten Thin Client TC238 ein. Der TC238 verfügt über ein 23,8"-Display mit lüfterlosem und extrem schlankem Gehäuse. Das System basiert auf dem Konzept des Intel Smart Display Module (Intel SDM) für optimiertes Display Computing. Der AiO Thin Client TC238 wird in einer Client-Server-Architektur betrieben und kann mit wichtigen, bestehenden VDI-Protokollen implementiert werden, um optimale Benutzererfahrungen für virtuelle Desktop-Lösungen zu liefern.

Clientron AiO Thin Client TC238 features a 23.8" display with fanless and ultra-slim enclosure, and system designed with the concept of Intel Smart Display Module (Intel SDM) for optimized display computing. (Photo: Business Wire)