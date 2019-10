Hannover (www.anleihencheck.de) - Der frühere EZB-Präsident Jean-Claude Trichet (2003-2011) hat in einer Stellungnahme die jüngsten Maßnahmen der EZB verteidigt, so die Analysten der Nord LB.Er stelle sich damit gegen das Memorandum seiner ehemaligen Kollegen, in der sie die geldpolitische Ausrichtung der Notenbank kürzlich ungewöhnlich scharf kritisiert hätten. Wo sie Negatives sehen würden, sehe er Erfolg, Kontinuität, beispiellose Herausforderungen und eine Frage über die Grenzen der Geldpolitik. Trichet habe auf die aus seiner Sicht noch fehlenden Belege dafür verwiesen, dass die Notenbanker an dem Punkt angekommen seien, wo die negativen Folgen von Zinssenkungen schwerer wögen, als die positiven. ...

