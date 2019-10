Europas Börsen haben nach dem starken Wochenausklang wieder einen Gang zurückgeschaltet. Noch am Freitag hatten positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit und beim Thema Brexit für deutliche Kursgewinne gesorgt, doch kamen zum Wochenstart nach ernüchternden Meldungen aus China wieder neue Zweifel an schnellen Fortschritten auf. Laut Medienberichten wollen die Chinesen vor der endgültigen Unterzeichnung der sogenannten "Phase Eins" doch noch weitere Gespräche führen. Das liess den EuroStoxx 50 um 0,4% absinken, wobei er sich aber von den Tiefstständen des Tages doch deutlich erholen konnte. Der französische CAC 40 verlor ebenfalls 0,4%, der DAX konnte sich mit einem Abschlag von 0,2% etwas besser halten, in London kam es zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...