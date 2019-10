DGAP-Media / 2019-10-15 / 09:13 *- Adzuna berechnet den durchschnittlichen Numerus Clausus an den 40 größten deutschen Universitäten anhand von über 900 Studiengängen - Ruhr-Universität Bochum nimmt nur die besten Abiturienten auf - Universität Augsburg hat die leichtesten Zulassungsvoraussetzungen* Auf der Suche nach der richtigen Universität scheitert es oftmals am zu hohen Numerus Clausus. Wo diese örtliche Zulassungsbeschränkung, welche auf der Abiturnote beruht, durchschnittlich am höchsten ist, hat nun die Jobsuchmaschine Adzuna www.adzuna.de [1] aktuell berechnet. Dafür hat das Unternehmen die NC aller 906 zulassungsbeschränkten Studiengänge der 40 größten deutschen Universitäten ermittelt und miteinander verglichen. *Hier werden nur Top-Abiturienten zugelassen* Die Ruhr-Universität Bochum wendet dabei von allen Unis im Schnitt den höchsten NC an. Durchschnittlich werden hier Bewerbende bis zu einer Abiturnote von 1,62 zugelassen. Damit belegt die Bochumer Uni den ersten Platz des Rankings mit den schwierigsten Zulassungsvoraussetzungen. Mit einem Numerus Clausus von 2,30 sichert sich die Julius-Maximilians-Universität Würzburg den zweiten Platz des Rankings. Knapp dahinter folgt die Universität Bielefeld mit einem NC von 2,31. Auch an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und der Freien Universität Berlin werden zumeist Studierende mit einem guten Abitur aufgenommen: Hier liegen die NC im Schnitt bei 2,38 beziehungsweise 2,49. Damit sichern sich auch diese Unis einen Platz unter den fünf härtesten Hochschulen. *Diese Unis nehmen auch Studierende mit schlechterem Abitur auf* Gute Chancen auf eine Zulassung mit einer schlechten Abiturnote haben zukünftige Studierende in Augsburg: Der durchschnittliche NC der 14 Fächer mit Zulassungsbeschränkung lag im vorherigen Wintersemester bei 3,42. Auch an der Justus-Liebig-Universität in Gießen stehen die Chancen gut auf eine Immatrikulation mit mäßigem Abitur: Mit einem Abischnitt von 3,26 können sich die Bewerbenden einschreiben. Den drittletzten Platz der Untersuchung belegt die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit einer durchschnittlichen Zulassung eines Abiturschnittes von 3,17. Die letzten fünf Plätze werden von der Technischen Universität in Dortmund und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn komplettiert. Demnach liegt der durchschnittliche NC in in Dortmund bei 3,06 und in Bonn bei 3,05. Ein Studienplatz ist somit leichter zu erhalten. Zum Vergleich: Der durchschnittliche NC aller 40 Unis, welche den Abiturschnitt für das Zulassungsverfahren verwenden, befindet sich bei 2,80. *Unter folgendem Link finden Sie alle relevanten Ergebnisse der Untersuchung:* www.adzuna.de/blog/2019/10/08/nc-uni/ [2] *Bestimme dein Gehalt* Viele Studierende wissen nach einem erfolgreichem Studium nicht, was für ein Gehalt sie von ihrem Arbeitgeber einfordern können. Dies liegt zum einen an der häufig fehlenden Praxiserfahrung und zum anderen wird in Deutschland nur selten über das Thema Gehalt gesprochen. Aus diesem Grund hat Adzuna in Großbritannien das Tool ValueMyDegree [3] entwickelt, mit dem Absolventen oder Studierende den Wert ihres Universitätsabschlusses berechnen können. Zusätzlich dazu gibt es für Berufstätige und Jobsuchende in Deutschland ValueMyCV [4], bestehend aus mehr als 10.000 Lebensläufen mit Gehaltsangaben. Mit diesem Tool können Berufstätige ihren Wert anhand des eigenen Lebenslaufs berechnen lassen und so gestärkt in die Gehaltsverhandlung gehen. *Über Adzuna* Adzuna www.adzuna.de [1] ist eine Meta-Suchmaschine für Stellenangebote, die Arbeitnehmer effizient mit neuen Arbeitgebern zusammenbringt. Mit nur einer Suchanfrage können die User über 630.000 Inserate in mehr als 300 deutschen Jobportalen nach bestimmten Kriterien auswählen und die passenden Jobangebote auflisten. In Großbritannien nutzt die britische Regierung Adzuna dank ihrer umfangreichen Datenbank als Datenquelle für aktuelle Trends am Arbeitsmarkt. Neben Deutschland ist Adzuna in 15 weiteren Nationen tätig. Am Unternehmenssitz in London sind über 30 Mitarbeiter beschäftigt. 