CRANSTON, RHODE ISLAND, Oct. 15, 2019. ("Nelipak"), ein weltweit führender Anbieter von starren und flexiblen Verpackungen für die Medizinprodukte- und Pharmabranche, gab heute bekannt, dass Roger Prevot zum Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde. Prevot, der seit der Übernahme von Nelipak ("Kohlberg") Anfang des Jahres Vorsitzender des Verwaltungsrats ist, bringt seine umfangreiche Erfolgsbilanz aus der Führungserfahrung in der Verpackungsindustrie bei Nelipak ein und ist ein Teilhaber von Kohlberg. Zu den bisherigen Rollen, die Prevot bekleidet hat, gehören President und Chief Operating Officer von Graham Packaging, Chief Executive Officer der Packaging Dynamics Corporation, Chairman of the Board der Spectrum Plastics Group und Chairman of the Board von Cadence, Inc.



Prevot erklärte: "Ich freue mich darauf, Nelipak in die nächste Phase seiner Entwicklung zu führen, wobei das herkömmliche Nelipak-Geschäft in das ehemalige Geschäft von European Healthcare Packaging der Bemis Corporation integriert wird."

Prevot übernimmt diese Rolle von Michael Kelly, dem derzeitigen Chief Executive Officer von Nelipak. Unter Kellys Führung wuchs Nelipak sowohl organisch als auch durch Akquisition und reifte in seinen bedienten Märkten zu einem globalen Marktführer heran. Nachdem Kelly sein Ziel, Nelipak für die nächste Phase seiner Entwicklung zu positionieren, im Wesentlichen abgeschlossen hat, geht er in den Ruhestand.

Kelly kommentierte: "Ich bin stolz auf die Leistungen, die wir gemeinsam bei Nelipak erreicht haben, und auf den unlängst erfolgten Verkauf an Kohlberg. Rogers bemerkenswerte Erfolgsbilanz zusammen mit seinen starken beruflichen und persönlichen Werten macht ihn zu einem herausragenden Nachfolger, um Nelipak in die Zukunft zu führen. Ich wünsche Roger und den Mitarbeitern von Nelipak viel Erfolg in den kommenden Jahren."

Seth H. Hollander, ein Teilhaber von Kohlberg, kommentierte: "Im Namen des Verwaltungsrats von Nelipak möchte ich Mike aufrichtig für seine herausragenden Verdienste um das Unternehmen danken. Mike war maßgeblich am Aufbau einer Grundlage für nachhaltiges Wachstum bei Nelipak beteiligt." Hollander fuhr fort: "Als Vorsitzender war Roger maßgeblich an der Schaffung des aktuellen Nelipak und seines Plans für die Zukunft von Transformationsinitiativen beteiligt. Aufgrund seiner Vision ist Nelipak gut aufgestellt für kontinuierliche Spitzenleistungen in den Bereichen Innovation und Kundenservice sowie für die Umsetzung von Wachstum."

Über Nelipak Healthcare Packaging

Mit Standorten in Cranston, RI; Whitehall, PA; Phoenix, AZ; Venray, Niederlande; Galway, Irland; Clara, Irland; Derry, Nordirland; Elsham, Vereinigtes Königreich; Humacao, Puerto Rico; und San Jose, Costa Rica, konzipiert, entwickelt und produziert Nelipak Healthcare Packaging kundenspezifische Verpackungsprodukte, die einen hervorragenden Schutz für Medizinprodukte und Arzneimittel bieten. Zu den Kunden von Nelipak Healthcare Packaging gehören einige der größten und renommiertesten Medizinprodukte- und Pharmaunternehmen der Welt. Mit über 1.400 Mitarbeitern weltweit ist Nelipak darauf ausgerichtet, höchste Qualität und Kundenzufriedenheit durch erstklassige Fertigung an jedem seiner Standorte zu gewährleisten.

Nelipak Healthcare Packaging ist ein Handelsname der Nelipak Corporation

Über Kohlberg & Company, LLC

