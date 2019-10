Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen waren zum Wochenauftakt gefragt, so die Analysten der Nord LB.Die Befürchtung, dass das Teil-Abkommen im Zollstreit zwischen den USA und China doch noch scheitern könnte, habe Anleger ihr Interesse an festverzinslichen Papieren wieder entdecken lassen. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei von 172,39 Punkten auf 172,58 Punkte gestiegen. Am US-Anleihen-Markt habe feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden. (15.10.2019/alc/a/a) ...

