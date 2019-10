Nachdem sie zwei Jahre in Folge sank steigt die EEG-Umlage im kommenden Jahr wieder, bleibt aber unter dem Höchstwert von 2017. Als Begründung für die Erhöhung geben die Übertragungsnetzbetreiber zum einen den gesunkenen Überschuss auf dem EEG-Konto an, zum anderen die erwartete höhere Einspeisung aus den Offshore-Windparks.Bereits am Montag war die bevorstehende Erhöhung der EEG-Umlage durchgesickert. Am Dienstag bestätigten die Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW offiziell: Die EEG-Umlage erhöht sich von derzeit 6,405 auf 6,756 Cent pro Kilowattstunde im kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...