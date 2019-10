In Zeiten zunehmender Digitalisierung gelingt es den deutschen Konsumgüterherstellern nicht, das Potenzial neuer Technologien auszuschöpfen. Wunsch und Ergebnis klaffen weit auseinander. Der Frust der Entscheider wächst.

Deutsche Konsumgüterunternehmen hinken bei der Umsetzung der Digitalisierung im internationalen Vergleich oft hinterher. Sie tun sich nach wie vor schwer, neue Trends in ihren Geschäftsmodellen und Wertschöpfungsketten umzusetzen. Das sind die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Studie von AlixPartners, die der WirtschaftsWoche vorab vorliegt. In der Studie befragte das weltweit tätige Beratungsunternehmen mehr als 1000 Entscheider der Konsumgüterindustrie aus Deutschland, China, Frankreich, Indien, Großbritannien und den USA, die für das Thema Digitalisierung verantwortlich waren oder noch sind.

Noch sind die deutschen Manager skeptisch, was ihre eigene Performance angeht: So glauben 36 Prozent, dass das eigene Unternehmen nicht "digital mature" sei, sondern ordnen sich im Entwicklungsstadium ein. Damit äußern sich die Deutschen verglichen mit allen anderen befragten Ländern verhaltener, was das Vertrauen in die eigene Digitalisierung angeht - knapp vor Frankreich, bei denen sich nur 35 Prozent als digital ausgereift bezeichnen. Lediglich knapp ein Fünftel der Befragten aus Deutschland sehen sich als digitale Führer. Hier wiederum liegen Unternehmen aus den USA vorne: Rund zwei Drittel aller befragten Manager aus diesem Land ordnen ihr Unternehmen in der höchsten Stufe ein.

Obwohl ...

