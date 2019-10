Die Vaping-Krise hat in den USA zu heftigen Kurseinbrüchen bei Cannabis-Aktien geführt. Die Food and Drug Administration (FDA) warnt davor, E-Zigaretten mit THC zu nutzen. Dabei geht es nicht nur um Produkte, die auf dem Schwarzmarkt gekauft wurden, sondern auch um legale THC-Verdampfer. In den USA stehen E-Zigaretten im Verdacht eine mysteriöse Lungenerkrankung, die bisher laut Reuters zu mindestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...