- BERENBERG CUTS SIG PRICE TARGET TO 100 (135) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 184 (196) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5200 (5210) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1950 (2000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.20% TO 7228 (CLOSE: 7213.45) POINTS BY IG - HSBC CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1820 (1860) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 215 (310) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 285 (295) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4750 (4850) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 140 (170) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2400 (2350) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 583 (435) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SOPHOS PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 583 (540) PENCE - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6700 (6550) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES HILTON FOOD TO 'BUY' ('HOLD') - RBC RAISES DUNELM GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 850 PENCE - RBC RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 480 (460) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 695 (715) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WHITBREAD TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 4850 PENCE



