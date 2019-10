Frankfurt/München (ots) -



- Gesamtleistung binnen vier Jahren auf 1,7 Mrd. EUR mehr als

verdoppelt

- 17 Prozent Wachstum im Geschäftsjahr 2018/2019

- Alle Geschäftsbereiche wachsen zweistellig

- Advisory Services steuern mit 993 Mio. EUR auf die Milliarde zu

- Wirtschaftsprüfung wächst erneut deutlich um 16 Prozent

- Mehr als 930 neue Arbeitsplätze geschaffen, über 3.400 neue Jobs in

vier Jahren Deloitte hat im Geschäftsjahr 2018/2019 den erfolgreichen Wachstumskurs fortgesetzt. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen hat die Gesamtleistung um 17 Prozent auf 1,71 Mrd. EUR gesteigert. Damit hat Deloitte innerhalb von vier Jahren seine Gesamtleistung mehr als verdoppelt. Die größte Dynamik zeigten die Bereiche Consulting (+24 Prozent) und Wirtschaftsprüfung (+16 Prozent).



Mit einer Gesamtleistung von 993 Mio. EUR (+19 Prozent) erreichten die Advisory Services (Financial Advisory und Consulting) einen neuen Höchstwert. Bereichsübergreifend waren branchenspezifische Lösungen für Unternehmen aus dem Financial-Services-, Automotive- sowie dem Industrial-Products-Sektor besonders gefragt. "Wir bauen unsere Marktposition aus und behaupten uns als das am schnellsten wachsende Prüfungs- und Beratungsunternehmen. Unser multidisziplinäres Geschäftsmodell mit technologiebasierten Services und Produkten ist Grundlage für diesen Erfolg - und damit ein entscheidender Mehrwert für unsere Kunden. KI-, Analytics- und Robotics-Lösungen sind fester Bestandteil unseres Leistungsportfolios", sagt Prof. Dr. Martin Plendl, CEO von Deloitte Deutschland.



Wirtschaftsprüfung mit deutlichem Wachstum



Der Bereich Wirtschaftsprüfung steigerte die Gesamtleistung auf 450 Mio. EUR. Das entspricht einem Anstieg von 16 Prozent. Neue Prüfungsmandate sowie Optimierungsprojekte im Governance-, Risk- und Compliance-Umfeld trugen zu diesem Wachstum bei. Steigende Nachfrage verzeichneten im Automotive-Sektor Unterstützungsleistungen bei der Überprüfung interner Kontrollsysteme und im Bankensektor Services zur Überprüfung interner regulatorischer Analysen im Vorfeld des Brexits. Sehr gut entwickelt haben sich auch die Cyber Security Services.



Die zunehmende Vernetzung, gepaart mit exponentiell wachsendem Datenvolumen und zunehmenden analytischen Fähigkeiten beschleunigt die Automatisierung der Abschlussprüfung. Deloitte investiert erheblich in die Weiterentwicklung der Prüfungsmethodik und in technologiebasierte Tools zur Steigerung der Prüfungsqualität und -effizienz. So wurde im Geschäftsjahr 2018/2019 die Audit-Analytics-Plattform "Spotlight" eingeführt. Diese visualisiert und durchsucht den Buchungsstoff nach Auffälligkeiten und Inkonsistenzen.



Tax & Legal: Steigender Bedarf an Technologie- und Prozessberatung



Die Gesamtleistung in der Steuer- und Rechtsberatung (Tax & Legal) nahm um 14 Prozent auf 264 Mio. EUR zu. Deutliche Wachstumsimpulse setzten M&A-, Automations- und Prozessberatung sowie Verrechnungspreise. Immer mehr Mittelstandskunden befassen sich aktiv mit der Digitalisierung und Transformation ihres Unternehmens und fragen Unterstützung an - beispielsweise bei der Einführung von SAP S/4HANA mit Fokus auf Tax-Compliance-Management-Systemen, digitaler Betriebsprüfung oder automatisiertem Vertragsmanagement. 2018/2019 ging außerdem die Deloitte Tax & Legal Garage an den Start: Interdisziplinäre Teams unterstützen Unternehmen dabei, ihre Innovationsfähigkeiten auszubauen und selbst neue Ideen zu generieren.



Financial Advisory: Transaktions- und Forensic-Beratung legen zu



Der Geschäftsbereich Financial Advisory erhöhte die Gesamtleistung auf 338 Mio. EUR (+10 Prozent). Darin spiegelt sich die steigende Bedeutung von Dienstleistungen im Bereich der Transaktionsberatung auf Käufer- und Verkäuferseite sowie der Prävention und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität wider. Sehr gut angenommen wurden die eDiscovery-Lösungen zur Datensicherstellung und -wiederherstellung bei forensischen Untersuchungen. Verstärkte Nachfrage gab es auch nach Beratungsleistungen zu aktuariellen Fragestellungen in der Altersversorgung sowie zu Finanzsimulationen.



Consulting: Hohe Nachfrage nach Digital Services



Der Geschäftsbereich Consulting erzielte 655 Mio. EUR Gesamtleistung (+24 Prozent). Wachstumstreiber waren die Digital Services mit einem Fokus auf der Implementierung neuer Technologien und Beratungsleistungen zur Gestaltung der digitalen Transformation. Die Entwicklung digitaler Lösungen und der Technologie-Einsatz mit dem Schwerpunkt auf Robotics und Cognitive wurden weiter ausgebaut. So hat das Deloitte Center for the Long View für den Strategieprozess das KI-basierte Tool "Gnosis" entwickelt. Dieses liefert Erkenntnisse über Marktentwicklungen und zeigt Handlungsmöglichkeiten auf. 2018/2019 wurde das Produktportfolio im Bereich KI und Analytics auch um "Trufa" erweitert. Die Softwarelösung analysiert Unternehmensprozesse und -performance und unterstützt gleichzeitig bei der Entscheidungsfindung.



Zahl der Mitarbeiter weiter gestiegen



Im vergangenen Geschäftsjahr hat Deloitte 931 neue Arbeitsplätze geschaffen. Zum Stichtag 31. Mai 2019 stieg die Mitarbeiterzahl auf 8.833, zum 1. Oktober 2019 auf über 9.000. Fast 20 Prozent der neu eingestellten Mitarbeiter hatten eine technisch orientierte Ausbildung. Innovationen entstehen dort, wo unterschiedliche Erfahrungen, Fähigkeiten und interkulturelle Kompetenzen zusammentreffen. Bei Deloitte bringen sich Talente aus 99 Nationen ein. "In unserem Unternehmen arbeiten beispielsweise Betriebs- und Volkswirte mit Informatikern, Wirtschaftsingenieuren, Data Scientists und Designern zusammen. Für unsere Talente schaffen wir ein Umfeld, das Innovation und interdisziplinäre Teamarbeit fördert. Ihnen bieten wir internationale Entwicklungsperspektiven und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten, unter anderem an der Deloitte University", so Martin Plendl.



Zukunft nachhaltig gestalten



Technologie, Innovation, Dekarbonisierung prägen mehr denn je das Umfeld, in dem Unternehmen wirken. Sie bieten die Chance, den gesellschaftlichen Wandel nachhaltig zu gestalten. "Unternehmen tragen eine besondere Verantwortung. Gemeinsam mit Politik und Gesellschaft müssen wir aktiv an Lösungen arbeiten, um Fortschritt zu ermöglichen und eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen sicherzustellen. Als globale Organisation wollen wir einen Beitrag dazu leisten und haben uns zur Reduzierung der CO2-Emissionen in Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet", so Martin Plendl. Bis 2025 strebt Deloitte weltweit an, Gebäude-, Flotten- und Reiseemissionen nachhaltig zu verringern.



Ausblick



Deloitte ist erfolgreich in das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 gestartet. In den ersten vier Monaten wurde erneut erfreuliches Wachstum in allen Geschäftsbereichen erzielt. "In einem schwachen Marktumfeld gewinnen Themen der digitalen Transformation, der Prozess- und Kosteneffizienz an Bedeutung", sagt Martin Plendl. "Unsere Kunden unterstützen wir mit interdisziplinärer Umsetzungskompetenz. Zugleich helfen wir ihnen, mit passenden Strategien, Produkten und Dienstleistungen die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken."E



Über Deloitte



Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters - für die rund 312.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), eine "private company limited by guarantee" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf http://www.deloitte.com/de/UeberUns.



