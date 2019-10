Die Produktion der Branche liegt derzeit unter dem Vorjahreswert, die Aufträge sind zuletzt deutlich zurückgegangen. Dennoch hält der VDMA an seiner Prognose fest.

Den erfolgsverwöhnten deutschen Maschinenbauern macht immer mehr die Unsicherheit der Kunden angesichts der Handelsstreitigkeiten zu schaffen. "Die Party ist noch nicht vorbei, aber man sollte nahe am Ausgang tanzen", sagte der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Carl Martin Welcker, am Dienstag anlässlich des Maschinenbaugipfels in Berlin.

Die Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...