FRANKFURT (Dow Jones)--Der Zahlungsabwickler Wirecard wehrt sich vehement gegen die neuerliche Berichterstattung der Financial Times (FT). "Wirecard weist die Anschuldigungen der Unkorrektheit kategorisch zurück", teilte der DAX-Konzern mit und erhob seinerseits schwere Vorwürfe gegen die Zeitung. Die hatte am Morgen Dokumente und einen neuen Artikel veröffentlicht, die fragwürdige Buchungspraktiken des Konzerns deutlich machen sollen. Die Wirecard-Aktie geriet daraufhin massiv unter Druck. Aktuell verliert sie 17,7 Prozent, in der Spitze hatte um die 20 Prozent nachgegeben.

"Der heutige Artikel der Financial Times ist eine Ansammlung einer Reihe von falschen und irreführenden Anschuldigungen, die (der FT-Journalist) Dan McCrum bereits zuvor in einer Serie verleumderischer Artikel erhoben hat, und die zuvor vollständig zurückgewiesen wurden", schreibt Wirecard weiter.

Die Financial Times hat seit Januar mehrere Artikel über fragwürdige Buchungspraktiken bei Wirecard veröffentlicht, was die Aktie immer wieder unter Druck gesetzt hat. Der Konzern wies die Vorwürfe stets zurück und beschuldigte die Zeitung, mit Marktteilnehmern zusammenzuarbeiten, die auf fallende Kurse setzen - sogenannte "Short-Seller". Das Unternehmen leitete im Frühjahr ein Verfahren vor dem Landgericht München gegen die FT "wegen der wiederholten falschen Darstellung von vertraulichen Informationen und/oder Betriebsgeheimnissen sowie der Fehlzitierung von Dokumenten" ein.

Wirecard ging am Dienstag erneut hart mit der Zeitung ist Gericht. "Es ist bedauerlich, dass sich die Financial Times immer noch dazu entschließt, einen solchen unverantwortlichen Artikel zu veröffentlichen, insbesondere angesichts der Umstände, dass wir der FT über ihre Anwälte Prima-Facie-Beweise ihrer Zusammenarbeit mit Short-Sellern bereitgestellt haben, die Zweifel auf die Motivation einer Veröffentlichung dieser Artikel werfen.

October 15, 2019

