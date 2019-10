Die österreichische Gruppe erwirbt jeweils 50 Prozent der Anteile an Roller und an tejo/Schulenburg. Die Wettbewerbshüter müssen dem Deal noch zustimmen.

Die österreichische Möbelkette XXXLutz stärkt ihre Position auf dem deutschen Markt mit einer Beteiligung am Möbeldiscounter Roller sowie am Unternehmen tejo/Schulenburg. Die XXXLutz-Gruppe erwerbe jeweils 50 Prozent der Anteile der deutschen Firmen, erklärte der Konzern am Dienstag.

Eine entsprechende strategische Partnerschaft sei unterzeichnet. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Der Deal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...