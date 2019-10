Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, will sich frische Anleihegelder besorgen. Angepeilt wird die Ausgabe einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2019/24. Die Neuemission soll in erster Linie der Refinanzierung der ausstehenden JDC-Altanleihe 2015/20 (ISIN DE000 A14J9D 9) mit regulärer Fälligkeit am 21. Mai 2020 dienen. Der Finanzdienstleister ...

