FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Dienstag Schatzanweisungen mit Laufzeit bis September 2021 begeben. Die Nachfrage verbesserte sich gegenüber der Vergleichsauktion am 24. September, gemessen an der Bid-to-Cover-Ratio, die auf 1,9 von 1,5 zulegte. Der Zinskupon lag bei null Prozent; die Durchschnittsrendite lag bei minus 0,70 nach zuvor minus 0,73 Prozent. Zugeteilt wurden Papiere im Umfang von 3,166 Milliarden Euro; zusammen mit den zu Marktktpflegezwecken einbehaltenen 834 Millionen Euro wurde das Zielvolumen von 4 Milliarden Euro erreicht.

Im Folgenden die Details der Auktion mit Vergleichsdaten der Auktion am 24. September:

=== Emission 0-prozentige Schatzanweisungen mit Laufzeit September 2021 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,859 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,166 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,9 (1,5) Durchschnittsrend. -0,70% (-0,73%) ===

October 15, 2019

