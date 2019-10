München, Deutschland (ots) - Die vielfach EMMY©- und GOLDEN GLOBES©-prämierte US-Serie "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" ist endlich im Free-TV zu sehen.



Ab Freitag, 18. Oktober präsentiert TELE 5 ab 22:00 Uhr die beste Serie des Jahres in Doppelfolge an fünf aufeinander folgenden Abenden. Das Serien-Highlight gibt's es nach der TV-Ausstrahlung auch in der TELE 5-Mediathek zu sehen.



Überall sichtbar in jeder großen Stadt: Das TELE 5-Kampagnen-Motiv zu "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd". Der Start der Serie wird von einer bundesweiten out-of-home-Kampagne begleitet sowie von einem umfangreichen Sponsoring von Magenta TV.



"Gesegnet sei die Frucht!"



Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4401656