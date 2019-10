Kufstein (ots) - Zwei Tage lang wurde das Kufsteinerland zum Zentrum für visionäre Botschaften, zukunftsgerichtete Dialoge und Debatten. Die ersten BEADY DAYS waren für alle Beteiligten - Teilnehmer, als auch Initiatoren - eine motivierende Erfahrung.



Stefan Pühringer, Geschäftsführer vom TVB Kufsteinerland zeigt sich zufrieden: "Wir freuen uns, dass wir eine Netzwerk-Plattform für die Helden von Heute und von Morgen - also für all jene, die etwas bewegen wollen - verwirklichen durften. Die positiven Rückmeldungen der Festivalteilnehmer und die Interaktion vor Ort bestärken uns, dass wir mit der Umsetzung dieser Veranstaltung den richtigen Weg gegangen sind."



Als gebürtiger Kufsteiner hat Harry Gatterer vom Zukunftsinstitut hochkarätige Referenten eingeladen: "Es sollten perlige, inspirierende Tage für die Teilnehmer werden. Die Programmpunkte wurden so gewählt, dass Möglichkeiten aufgezeigt, Neugierde geweckt und Mut aktiviert werden konnte. Ein gutes Stück Beharrlichkeit, persönliche Überzeugung sowie der Geist, etwas machen zu wollen, muss von den Helden von Morgen selbst beigetragen werden."



Viel Heldenpotential wurde bei der Vergabe des Beady Awards präsentiert. Der Gewinner Michael Fischer kann mit dem Preisgeld in Höhe von Euro 1.000,00 die Entwicklung seiner App vorantreiben, welche die Zeit bis zum Eintreffen der mobilen RetterInnen in der näheren Umgebung einer verletzten oder hilfsbedürftigen Person durch Erste-Hilfe-Maßnahmen überbrückt.



2 Tage, 400 Helden, 12 internationale Speaker, 20 Workshops und eine Vielzahl an Sideevents haben bunte Eindrücke, zahlreiche Teilnehmerstimmen und Interviews mit den Referenten ergeben, die unter www.beady-days.at (http://www.beady-days.at/) zu finden sind.



