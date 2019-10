Sie bleibt irgendwie unentschieden, die Geschichte an den Aktienmärkten. Und der ATX bleibt zunächst bei rund um die 3000 (hat mit gestern je 100 Gewinn- und 100 Verlusttage 2019), es kommen keine eindeutigen Signale. So gehen auch die Einschätzungen der USA und China über den aktuellen Stand der Dinge beim Dauerbrenner "Handel" auseinander. Während Trump von einer teilweisen Einigung spricht, vermeldet Peking lediglich Fortschritte in den Gesprächen. Immerhin sollen die geplanten weiteren US-Strafzölle nicht in Kraft treten. Doch bleiben eine Reihe wichtiger Fragen in den Verhandlungen weiterhin ungelöst. Es besteht zudem das Risiko, dass es wieder zu einer Verschärfung des Handelskonflikts kommen könnte. China ist offenbar noch nicht ...

