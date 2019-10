Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index geht im Oktober leicht zurück

Die Stimmung der Börsen- und Finanzexperten hat sich im Oktober leicht eingetrübt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf minus 22,8 Punkte von minus 22,5 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem stärkeren Rückgang auf minus 27,0 Punkte gerechnet. Im September hatte sich der Index deutlich erholt.

Deutschland will bei G20-Treffen auf hohe Ausgaben verweisen - Kreise

Deutschland wird nach Angaben aus Regierungskreisen beim Treffen der G20 selbstbewusst auf seine Wirtschaftspolitik verweisen, die entgegen weitverbreiteter internationaler Meinung die Konjunktur stimuliert. Das Treffen stehe unter dem Zeichen einer Weltwirtschaft, die wegen der Handelskonflikte und globaler politischer Unsicherheiten an Dynamik verloren habe, sagte ein ranghoher Beamter des Bundesfinanzministeriums.

Fed-Notenbanker Bullard sieht Abwärtsrisiko für US-Wirtschaft

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, sieht eines der größten Risiken für die US-Wirtschaft darin, dass sich das Wachstum stärker abschwächt als angenommen. Unter Bezugnahme auf die Zinssenkungen der Fed im Juli und September sagte Bullard: "Der Offenmarktausschuss hat versucht, sich gegen dieses Abwärtsrisiko abzusichern, indem er den Kurs der Geldpolitik im Jahr 2019 dramatisch verändert hat."

Banken fragen 0,407 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,882 Milliarden Euro nach 2,289 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 26 (Vorwoche: 29) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,407 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Indonesien meldet Handelsdefizit im September

Indonesien hat im September ein Handelsdefizit von 160 Millionen US-Dollar verzeichnet, da die Exporte stärker gesunken sind als die Einfuhren. Im August war noch ein Überschuss von 112 Millionen Dollar aufgelaufen, im September 2018 von 346 Millionen. Die Ausfuhren verringerten sich um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 14,10 Milliarden Dollar, während die Importe nur um 2,4 Prozent auf 14,26 Milliarden Dollar fielen, so das Statistikamt des Landes

Barnier hält Einigung auf Brexit-Abkommen diese Woche für möglich

Der EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier hält ein Abkommen über einen geregelten Austritt Großbritanniens in den kommenden Tagen weiter für machbar. "Auch wenn eine Vereinbarung schwierig ist und offen gesagt immer schwieriger wird, ist sie diese Woche weiter möglich", sagte Barnier in Luxemburg. Ein Abkommen müsse aber nicht nur für das Vereinigte Königreich akzeptabel sein, sondern "für die gesamte Europäische Union". Es sei "höchste Zeit, gute Absichten in einen Rechtstext zu übersetzen".

EU fordert vor Gipfel bis Mittwoch Text zu Brexit-Einigung

Vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs drückt die EU in den Brexit-Verhandlungen aufs Tempo. Wenn es am Dienstag noch eine Einigung gebe, könne sich der EU-Gipfel ab Donnerstag damit befassen, sagte der belgische Außenminister Didier Reynders in Luxemburg. "Es ist aber nicht einfach." Aus EU-Kreisen hieß es, ein Text müsse spätestens Mittwochvormittag zur wöchentlichen Sitzung der EU-Kommission vorliegen, damit die Mitgliedstaaten vor dem Gipfel noch informiert werden könnten.

Merkel: Arbeiten bis zur letzten Minute für geregelten Brexit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich nach eigenen Worten für einen geordneten EU-Austritt Großbritanniens einsetzen. "Wir werden bis zur letzten Minute daran arbeiten, dass ein geregelter Austritt Großbritanniens erfolgt", sagte Merkel bei einer Konferenz des Maschinenbauverbands VDMA in Berlin. Dass allerdings Großbritannien aus der Zollunion austreten wolle, andererseits aber laut Karfreitagsabkommen zwischen Irland und Nordirland keine Grenzkontrollen stattfinden dürften, stelle "eine Quadratur des Kreises" dar, fügte sie hinzu.

Altmaier gegen Konjunkturprogramm und für Steuersenkungen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat trotz der anhaltenden Konjunkturschwäche Rufe nach einem Konjunkturprogramm zurückgewiesen. Stattdessen seien Steuersenkungen für den Mittelstand nötig, sagte der Politiker im ARD-Morgenmagazin. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland sei uneinheitlich, denn dem Wachstum in der Handwerksbranche stünden Produktionsrückgänge bei exportierenden Unternehmen gegenüber.

Ökostromumlage steigt 2020 um 5,5 Prozent auf 6,756 Cent/kWh

Die von den deutschen Stromkunden zu zahlende EEG-Umlage zur Förderung der Erneuerbaren Energien erhöht sich im kommenden Jahr stärker als erwartet. Sie steige auf 6,756 Cent pro Kilowattstunde und sei damit 5,5 Prozent höher als im Vorjahr, teilten die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW mit. Aktuell sind 6,405 Cent fällig.

Marburger Bund fordert für Ärzte an Unikliniken 6 Prozent mehr Gehalt

Der Marburger Bund fordert in den Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Ärzte an landeseigenen Universitätskliniken 6 Prozent mehr Gehalt. Als weitere zentrale Forderung für die anstehenden Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) nannte die Ärztegewerkschaft in Berlin mehr freie Wochenenden, eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste und eine automatisierte Erfassung der Arbeitszeit. Die Tarifverhandlungen beginnen am 6. November in Hannover.

Erdogan: Türkei wird Flucht von IS-Kämpfern aus Syrien verhindern

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist internationalen Sorgen entgegengetreten, dass die türkische Offensive in Nordsyrien gefangenen Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Flucht erlauben werde. "Wir werden sicherstellen, das kein Kämpfer des IS den Nordosten Syriens verlassen kann", versicherte Erdogan in einem Meinungsbeitrag, der im Wall Street Journal veröffentlicht wurde.

October 15, 2019 07:30 ET (11:30 GMT)

